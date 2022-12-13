مستشار أمني: توطين الصناعات العسكرية أمر في غاية الأهمية لهذه الأسباب

أكد أستاذ مكافحة الجريمة والإرهـاب في جامعة القصيم الدكتور يوسف الرميح، أن توطين الصناعات العسكرية والاستثمار فيها أمر في غاية الأهمية، كونها أساساً كبيراً لعدد من الصناعات.
وأوضح “الرميح” أن الصناعات العسكرية عالية جداً من حيث التقنية والسعر والسياسة أيضاً، مشيراً إلى أن الكثير من الدول التي يتم استيراد الأسلحـة منها لا تعطي الآلة العسكرية المطلوبةـ وفي حالة الطوارئ ترفض بعض الدول الإمداد بالسـلاح.
ولفت خلال حديثه لـ”أخبار 24″، إلى أن توطين صناعة الأسلحـة يرجع لعدة أسباب منها حماية الحدود والموارد والمقدسات الإسلامية، إضافة إلى أن المملكة محاطة بالكثير من الأعداء، مثل إيران، والمـليشيات الحـوثية، وإسرائيل.
وأضاف أن مميزات التصنيع المحلي للأسلحـة تكمن في الصناعة بقدر الحاجة، ومراعاة الظروف المناخية والجغرافية والسكانية، وكذلك تفادي مشاكل الأسلحـة التي يتم استيرادها والتي لا تكون مناسبة لأجواء المملكة وتضاريسها.
وأشار إلى ما قاله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن المواطن هو المقوم الأول للتنمية، ولهذا يجب أن يلازمه إعداد السـلاح أيضاً، مبيناً أن الحكومة بدأت الاستثمار في الصناعة العسكرية وخلال سنوات قليلة سيكون الاعتماد كاملاً على أسلحـة مصنعة محلياً.