نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > مستشار أمني: توطين الصناعات العسكرية أمر في غاية الأهمية لهذه الأسباب
13/12/2022   8:22 ص

مستشار أمني: توطين الصناعات العسكرية أمر في غاية الأهمية لهذه الأسباب

+ = -
573

أكد أستاذ مكافحة الجريمة والإرهـاب في جامعة القصيم الدكتور يوسف الرميح، أن توطين الصناعات العسكرية والاستثمار فيها أمر في غاية الأهمية، كونها أساساً كبيراً لعدد من الصناعات.

وأوضح “الرميح” أن الصناعات العسكرية عالية جداً من حيث التقنية والسعر والسياسة أيضاً، مشيراً إلى أن الكثير من الدول التي يتم استيراد الأسلحـة منها لا تعطي الآلة العسكرية المطلوبةـ وفي حالة الطوارئ ترفض بعض الدول الإمداد بالسـلاح.

ولفت خلال حديثه لـ”أخبار 24″، إلى أن توطين صناعة الأسلحـة يرجع لعدة أسباب منها حماية الحدود والموارد والمقدسات الإسلامية، إضافة إلى أن المملكة محاطة بالكثير من الأعداء، مثل إيران، والمـليشيات الحـوثية، وإسرائيل.

وأضاف أن مميزات التصنيع المحلي للأسلحـة تكمن في الصناعة بقدر الحاجة، ومراعاة الظروف المناخية والجغرافية والسكانية، وكذلك تفادي مشاكل الأسلحـة التي يتم استيرادها والتي لا تكون مناسبة لأجواء المملكة وتضاريسها.

وأشار إلى ما قاله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بأن المواطن هو المقوم الأول للتنمية، ولهذا يجب أن يلازمه إعداد السـلاح أيضاً، مبيناً أن الحكومة بدأت الاستثمار في الصناعة العسكرية وخلال سنوات قليلة سيكون الاعتماد كاملاً على أسلحـة مصنعة محلياً.

مستشار أمني: توطين الصناعات العسكرية أمر في غاية الأهمية لهذه الأسباب

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885241037.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.