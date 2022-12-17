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جديد المحليات > إعلان نتائج القبول لحملة الشهادة الثانوية بكلية “الملك خالد العسكرية”
17/12/2022   5:02 م

إعلان نتائج القبول لحملة الشهادة الثانوية بكلية “الملك خالد العسكرية”

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أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، اليوم (السبت)، نتائج القبول لحملة الشهادة الثانوية.

وذكرت أنه يمكن التعرف على النتائج من خلال زيارة موقع كلية الملك خالد العسكرية.

إعلان نتائج القبول لحملة الشهادة الثانوية بكلية “الملك خالد العسكرية”

جديد المحليات
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