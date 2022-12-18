حارس الأرجنتين بعد الفوز بالمونديال: جئت من حي متواضع.. وأهدي الفوز لأسرتي

أهدي حارس الأرجنيتين إيميليانو مارتينيز التتويج بلقب كأس العالم إلى أسرته وكل أصدقائه والشعب الأرجنتيني.
وحقق المنتخب الأرجنتيني لقب كأس العالم قطر 2022 بعد الفوز علي فرنسا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل منهما.
وقال حارس الأرجنتين في تصريحات لشبكة بي إن سبورتس:”عانينا كثيرًا في المباراة النهائية أمام فرنسا لاسيما أن الأرجنتين تقدم أكثر من مرة لكن نجح المنتخب الفرنسي فى التعادل”. وفق “أخبار 24”.
وأضاف مارتينيز أنه تعامل مع ركلات الترجيح بهدوء، مؤكدًا أنه يشكر كل زملائه على تعاملهم بشكل جيد في ركلات الترجيح.
وأشار الحارس الأرجنتيني إلى أنه جاء من حي متواضع وعاش ظروف صعبة لذا يهدي هذا الفوز إلى كل الشعب الأرجنتينى.