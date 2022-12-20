لتسهيل الاستثمار بقطاع التعليم الأهلي.. اتفاقية بين “البلدية والإسكان” و”التعليم”

وقعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التعليم، اتفاقية تعاون مشترك، بهدف تحسين مستوى الخدمة في مجال الأعمال والبيئة الاستثمارية، برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل ووزير التعليم يوسف البنيان.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتسهيل إجراءات إصدار الرخص البلدية واعتماد مخططات المدارس في قطاع التعليم الأهلي، من خلال تقليص عدد الإجراءات اللازمة لإصدار الرخص عبر منصة “بلدي”.
كما تسهم في توحيد رحلة المستثمر في الحصول على تراخيص البناء بالتعاون مع المكاتب الهندسية المعتمدة، وإتاحة الفرصة للمستثمر لمعرفة الخطة الزمنية للمراجعة وإعداد التصاميم. وفق “أخبار 24”.
وتأتي الاتفاقية لزيادة نسبة إنجاز الخدمات الحكومية الرقمية، ورفع مستوى التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، في إطار الجهود المشتركة إلى تسريع عملية التحول الرقمي الحكومي في المملكة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.