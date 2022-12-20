بالفيديو.. أحمد حجازي لـ”جمهور الاتحاد”: شكراً.. ومكملين المشوار مع بعض

أعرب مدافع الاتحاد الدولي المصري أحمد حجازي عن سعادته بعد تجديد تعاقده مع النادي حتى عام 2026..
وأتم نادي الاتحاد تجديد عقد محترف الفريق، المدافع الدولي المصري، أحمد حجازي حتى عام 2026.
وقال أحمد حجازي في تصريح مقتضب نشره النادي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” :”لكل جماهير الاتحاد شكرا ليكم على المساندة وإن شاء الله مكلمين المشوار مع بعض”. وفق “أخبار 24”.
ونشر نادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو أعلن من خلاله تجديد عقد حجازي حتى 2026.
يذكر أن حجازي انضم إلى نادي الاتحاد في صيف 2020 قادمًا من ويست بروميتش الإنجليزي وظهر بمستويات مميزة مع الفريق.
مـع بـعـض 👍😉 pic.twitter.com/u9fQC5SEAg
— نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 20, 2022