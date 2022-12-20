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رياضة > رئيس الاتحاد عن التجديد لحجازي: تمكنا من الحفاظ على أحد أهم مكتسباتنا
20/12/2022   10:19 م

رئيس الاتحاد عن التجديد لحجازي: تمكنا من الحفاظ على أحد أهم مكتسباتنا

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علق رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، أنمار الحائلي، على تجديد عقد مدافع فريقه الأول لكرة القدم، اللاعب المصري أحمد حجازي، ليبقى في صفوف الفريق حتى عام 2026.

وقال الحائلي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: “جمهورنا الغالي.. أبشركم بأننا تمكنا من الحفاظ على أحد أهم المكتسبات لنادينا العريق، بالتجديد لحاجز الاتحاد أحمد حجازي حتى 2026 بمشيئة الله”.

وأضاف رئيس نادي الاتحاد: “نشكر له باسم جميع الاتحاديين حرصه على البقاء في صفوف العميد، ليسطر المزيد من الملاحم مع النمور، متمنين له ولزملائه التوفيق”. وفق “أخبار 24”.

وانضم حجازي لنادي الاتحاد في صيف 2020 قادمًا من ويست بروميتش الإنجليزي وظهر بمستويات مميزة مع الفريق.

رئيس الاتحاد عن التجديد لحجازي: تمكنا من الحفاظ على أحد أهم مكتسباتنا

رياضة
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