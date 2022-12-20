ميسي: لم أتوقف يومًا عن حلمي بتحقيق المونديال

أكد قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه كان يحلم دائما بالتتويج بلقب بطولة كأس العالم منذ أن كان طفلا ولم يرغب في التوقف عن المحاولة في تحقيق ذلك.
وكتب ميسي عبر حسابه الرسمي بموقع “انستقرام”: “من جراندولي إلى كأس العالم في قطر، مر ما يقرب من 30 عامًا. لقد كان ما يقرب من ثلاثة عقود منحتني فيها الكرة الكثير من الأفراح وكذلك بعض الحزن. لطالما حلمت بأن أكون بطلاً للعالم ولم أرغب في التوقف عن المحاولة، حتى مع العلم أن ذلك قد لا يحدث أبدا”.
وتابع :”هذه الكأس التي فزنا بها هي أيضًا لكل من لم يحققها في نهائيات كأس العالم السابقة التي لعبناها، كما حدث في 2014 في البرازيل، حيث استحقها الجميع بسبب الطريقة التي ناضلوا بها حتى النهائي، وعملوا بجد وأرادوا ذلك كثيرًا. كما فعلت … واستحققنا ذلك حتى في ذلك النهائي اللعين”.
وأضاف ميسي: “إنه أيضًا من دييجو الذي شجعنا من السماء. ومن بين كل أولئك الذين كانوا يمولون دائمًا المنتخب الوطني دون النظر كثيرًا إلى النتيجة ولكن بالأحرى الرغبة التي نضعها دائمًا في ذلك، أيضًا عندما لا تسير الأمور كما أردنا”.
واستكمل ليونيل حديثه: “وبالطبع، إنها من كل هذه المجموعة الجميلة التي تم تشكيلها ومن الجهاز الفني وجميع أفراد المنتخب الوطني الذين يعملون ليل نهار ليجعلوا الأمر أسهل بالنسبة لنا لكونهم مجهولين”. وفق “أخبار 24”.
واختتم قائد الأرجنتين، قائلا :”في كثير من الأحيان يكون الفشل جزءًا من الرحلة والتعلم، وبدون خيبة أمل من المستحيل أن يأتي النجاح، شكرا جزيلًا لكم من القلب! فاموس الأرجنتين”.