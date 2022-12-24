الكشف عن موعد عودة الفرج والبليهي والشهراني لصفوف الهلال

كشف الإعلامي وليد الفراج، عن موعد عودة الثلاثي القائد سلمان الفرج وزميله علي البليهي، بالإضافة لياسر الشهراني لصفوف الهلال.
وقال الفراج في تصريحان خلال برنامجه “أكشن مع وليد” عبر قناة “ام بي سي اكشن”: “سلمان الفرج سيعود في 15 يناير وبذلك سيقود الهلال في مونديال الأندية المقامة فبراير القادم “.
وأضاف، أن اللاعب علي البليهي سيعود خلال الجولة الـ 15 من دوري روشن للمحترفين، مؤكدًا أن غياب اللاعب ياسر الشهراني سيستمر حتى نهاية الموسم.
ويستعد الهلال لمواجهة الديربي أمام النصر، المقرر لها مساء الإثنين المقبل، في إطار منافسات الجولة العاشرة بدوري روشن. وفق “أخبار 24”.
ويحتل فريق النصر المركز الأول بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، بينما يملك الهلال 20 نقطة في المركز الثالث.