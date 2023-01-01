تسليم وحدات ودفع إيجارات وتوظيف.. أبرز الخدمات المقدمة لسكان الأحياء المزالة بجدة

كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، عن حجم الخدمات الحكومية المجانية التي تم تقديمها لسكان الأحياء العشوائية المزالة منازلهم بمحافظة جدة منذ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي وحتى اليوم.
وأوضحت أن قيمة الإيجارات التي تم دفعها للسكان بلغت 516.5 مليون ريال، وتقديم 99.6 ألف خدمة شملت سلاسل غذائية ودواء ووجبات ونقلاً للعفش ومنح حليب للأطفال.
ولفتت إلى أنه تم توظيف 269 مواطنا ومواطنة، وتسكين أكثر من 23.2 ألف أسرة وتسليم 509 وحدات إسكان تنموي.
يذكر أن لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة، كانت قد أنهت أعمال الإزالة في جميع الأحياء المطورة بمشروع جدة بحسب الخطة التنفيذية والجدول الزمني المُعلنَيْن مسبقاً، حيث يهدف المشروع لتحسين جودة الحياة وتسهيل وصول جميع الخدمات للسكان.
وفق “أخبار 24”.