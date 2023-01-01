“المرور “يناقش تغيير توقيت الدراسة لمعالجة الزحام المروري في الرياض

تعتزم مديرية الأمن العام ممثلة بالإدارة العامة للمرور، تغيير توقيت الدراسة للمدارس والجامعات وتحويل العمل “عن بُعد” لبعض الجهات الحكومية لمعالجة الزحام المروري في الرياض.
وقال المتحدث باسم المرور العقيد منصور الشكرة، في مداخلة على “الإخبارية” على هامش ورشة عمل بعنوان “الكثافة المرورية والحلول التشغيلية المقترحة”، إن الورشة تهدف لمناقشة تحديات الكثافة المرورية على شبكة الطرق بمدينة الرياض، مبيناً أنه من المتوقع أن تخرج الورشة بالعديد من التوصيات التي تصب في إطار رفع السلامة المرورية وضمان انسيابية الحركة على الطرق. وفق “أخبار 24”.
وأبان أن من أبز محاور الورشة بناء نموذج تشغيلي للطرق الدائرية والسريعة، وإعادة دراسة آلية عمل الإشارات المرورية، ودعم إمكانية العمل عن بعد لبعض الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية، إلى جانب تغيير التوقيت لبعض المدارس والجامعات، واتخاذ العديد من الحلول الأخرى الممكنة.
فيديو | متحدث المرور العقيد منصور الشكرة لـ #الإخبارية: سنناقش تغيير توقيت الدراسة للمدارس والجامعات وتحويل العمل “عن بُعد” لبعض الجهات الحكومية لمعالجة الزحام المروري في الرياض pic.twitter.com/cmnPdVWTqB
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 1, 2023