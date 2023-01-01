“الصناعة” تعلن بَدْء تقديم خدمة “شهادات المنشأ” للمنتجات الوطنية

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم (الأحد)، بدء تقديم خدمة إصدار “شهادات المنشأ” للمنتجات الوطنية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.
وأشارت الوزارة إلى أن شهادات المنشأ تتضمن 4 نماذج، تشمل شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، وللمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ “التفضيلية” النموذج الموحد لدول الخليج العربية عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي تشمل اتفاقيات التجارة الحرة، إضافة إلى نموذج شهادة المنشأ لباقي الدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية.
وتفيد شهادة المنشأ بأن المنتجات المصدرة إلى الخارج اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وكذلك قطاع الأفراد متضمنًا المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين وغيرهم. وفق “أخبار 24”.