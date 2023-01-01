“كارلوس ساينز” يتصدر ترتيب المرحلة الأولى في رالي داكار 2023

انطلقت اليوم الأحد، منافسات المرحلة الأولى، من النسخة الـ45 من سباق رالي داكار 2023، والذي تحتضنُه المملكة، للعام الرابع توالياً، ويستمر حتى الـ15 من شهر يناير الجاري، وبمسافةٍ تتخطى 8500 كلم.
وبدأت منافسات المرحلة الأولى في ينبع، والتي كانت عبارة عن مرحلةٍ دائرية لمسافة 603 كلم؛ منها 235 كلم لمرحلة الربط، و368 كلم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.
ونجح المتسابق كارلوس ساينز، في الفوز بالمرحلة الأولى الرسميّة لمنافسات رالي داكار 2023، وذلك عبر وتيرة قويّة في الكيلومترات الـ 90 الأخيرة، في الوقت الذي تأخّر فيه ناصر العطيّة.
كما نجح دانيال ساندرز في تحقيق المركز الأول بفئة الدراجات النارية في المرحلة الأولى، وفاز مانويل أندوخار بالمركز الأول بفئة الكواد. فيما استطاع فرانسيسكو لوبيز كونتاردو يُحقق المركز الأول بفئة تي 3، وفوز روكاس باسيوسكا بفئة تي 4، وفوز مارتن ماتشيك بفئة الشاحنات. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن السويدي ماتياس إكستروم سائق فريق “أودي” تمكن أمس السبت، من الفوز بالجولةِ التمهيدية عن فئة “تي 1″، مسجلاً الزمن الأسرع، فيما حلّ الفرنسي سيباستيان لوب سائق فريق “البحرين ريد إكستريم” في المرتبة الثانية، وجاء مواطنه بيتر هانسيل سائق فريق “أودي” ثالثاً في الترتيب، بينما جاء القطري ناصر العطية سائق فريق “تويوتا” حامل لقب رالي داكار في نسخته الأخيرة 2022، في المركز الرابع.