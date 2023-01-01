“الثقافة” تدشن معرض “شِبه طبيعي” لدعم الفنانين البصريين

دشّنت وزارة الثقافة، اليوم (الأحد)، معرض “شبه طبيعي – تجربة الواقع المعزز”، بالتعاون مع هيئة الفنون البصرية.
ويستمر المعرض حتى شهر يونيو المقبل، في مجموعة من المواقع بكل من الرياض، وجدة، وعدة مدن بالمنطقة الشرقية، وذلك بمشاركة فنانين سعوديين وعالميين متخصصين في توظيف تقنيات الواقع المعزز في الفنون البصرية.
ويستعرض المعرض أعمال عدد من الفنانين البصريين بطرق مبتكرة تعتمد على تقنية الواقع المعزز، عبر كاميرا الهاتف المحمول الخاص بالزائر بأسلوب تفاعلي، متضمنةً رؤية فريدة لما ستبدو عليه الطبيعة في المستقبل. وفق “أخبار 24”.
ويُتيح معرض تجربة “الواقع المعزز” الوصول إلى هذه الأعمال من خلال المتصفحات بدلًا من التطبيقات سواء بالجوال أو الأجهزة اللوحية، وبما يسمح للمستخدمين باستكشاف الأسطح والعلامات ثنائية الأبعاد، ووضع كائنات ثنائية وثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى تشغيل الرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو، والتفاعل مع المجسمات بشكل لحظي.