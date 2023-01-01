نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الثقافة” تدشن معرض “شِبه طبيعي” لدعم الفنانين البصريين
01/01/2023   6:24 م

“الثقافة” تدشن معرض “شِبه طبيعي” لدعم الفنانين البصريين

+ = -
677

دشّنت وزارة الثقافة، اليوم (الأحد)، معرض “شبه طبيعي – تجربة الواقع المعزز”، بالتعاون مع هيئة الفنون البصرية.

ويستمر المعرض حتى شهر يونيو المقبل، في مجموعة من المواقع بكل من الرياض، وجدة، وعدة مدن بالمنطقة الشرقية، وذلك بمشاركة فنانين سعوديين وعالميين متخصصين في توظيف تقنيات الواقع المعزز في الفنون البصرية.

ويستعرض المعرض أعمال عدد من الفنانين البصريين بطرق مبتكرة تعتمد على تقنية الواقع المعزز، عبر كاميرا الهاتف المحمول الخاص بالزائر بأسلوب تفاعلي، متضمنةً رؤية فريدة لما ستبدو عليه الطبيعة في المستقبل. وفق “أخبار 24”.

ويُتيح معرض تجربة “الواقع المعزز” الوصول إلى هذه الأعمال من خلال المتصفحات بدلًا من التطبيقات سواء بالجوال أو الأجهزة اللوحية، وبما يسمح للمستخدمين باستكشاف الأسطح والعلامات ثنائية الأبعاد، ووضع كائنات ثنائية وثلاثية الأبعاد، بالإضافة إلى تشغيل الرسوم المتحركة ومقاطع الفيديو، والتفاعل مع المجسمات بشكل لحظي.

“الثقافة” تدشن معرض “شِبه طبيعي” لدعم الفنانين البصريين

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885243938.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.