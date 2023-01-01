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جديد المحليات > “إكسبو الحج” الأسبوع القادم.. و”الربيعة”: يثري التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن
01/01/2023   6:24 م

“إكسبو الحج” الأسبوع القادم.. و”الربيعة”: يثري التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن

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تنطلق الأسبوع المقبل فعاليات مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة “إكسبو الحج”، الذي تنظمه وزارة الحج والعمرة، برعاية أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ويستمر 4 أيام.

وأوضح وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أن المؤتمر يُعرف بالأفكار الإبداعية عبر الحلول العملية والخيارات التقنيَّة، التي تُسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وإثراء تجربتهم الدينيَّة.

ويناقش متحدثون محليون ودوليون وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص رفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتسهيل قدومهم لأداء المناسك، وإثراء تجربتهم الدينية والثقافية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة.

"إكسبو الحج" الأسبوع القادم.. و"الربيعة": يثري التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن

وفق “أخبار 24”.

“إكسبو الحج” الأسبوع القادم.. و”الربيعة”: يثري التجربة الدينية والثقافية لضيوف الرحمن

جديد المحليات
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