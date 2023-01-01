“الغطاء النباتي” يوقع عقداً لتنمية المراعي الطبيعية

وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، عقداً مع تحالف المكتب الإقليمي للاتحاد العالمي لحماية الطبيعة في الشرق الأوسط وشمال آسيا (IUCN)، وشركة تلاد البيئة التجارية؛ لتنفيذ مشروعين لدراسة مواقع إعادة تأهيل المراعي وتحديد الحمولة الرعوية.
وأوضح المركز أن المشروع الأول يستهدف دراسة مواقع تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المراعي المتدهورة وحصاد مياه الأمطار؛ لاختيار طرق حصاد المياه، وأنواع البذور، وتحليل خصائص التربة، وتقييم الوضع في المناطق الصحراوية والساحلية والجبلية، واستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد.
وأضاف أن المشروع الثاني يستهدف تحديد الحمولة الرعوية لمواقع مختارة من المراعي، وتنفيذ دراسات موسمية لتحديد خواص الغطاء النباتي، وتحديد الوحدات الحيوانية المناسبة لكل موقع، وكذلك تحديد نظم الرعي والوحدات المناسبة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مركز “الغطاء النباتي”، كان قد وقَّع مؤخراً عدداً من العقود لتنمية المراعي الطبيعية وحمايتها وإعادة تأهيل المتدهور منها؛ وذلك ضمن مبادرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمراعي؛ مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.