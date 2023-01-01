“الجوازات”: 14 ألف قرار ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بجمادى الأولى

أصدرت المديرية العامة للجوازات، اليوم (الأحد)، أكثر من 14 ألف قرار إداري خلال شهر جُمادى الأولى 1444 هـ، بحق مواطنين ومقيمين، وذلك لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.
وأوضحت الجوازات أن العقوبات تنوعت ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل، مشددة على أصحاب المنشآت والأفراد عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل. وفق “أخبار 24”.
ودعت الجوازات جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، عبر قنوات الاتصال الرسمية.