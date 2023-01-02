“تعليم الحدود الشمالية”: تأجيل بداية اليوم الدراسي هذا الأسبوع إلى التاسعة صباحاً

أعلنت إدارة تعليم منطقة الحدود الشمالية، تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحاً في جميع مدارس المنطقة “بنين وبنات” وذلك ابتداءً من اليوم (الإثنين) وحتى يوم (الخميس) المقبل.
وأوضحت الإدارة، أنه حرصاً على سلامة الجميع في ظل ما تشهده المنطقة من انخفاض في درجات الحرارة وبناءً على رأي اللجنة المختصة، فقد تقرر تأجيل بداية اليوم الدراسي ليكون الساعة التاسعة صباحاً.
وكان المركز الوطني للأرصاد، قد نوه إلى أن أجزاء من منطقة الحدود الشمالية ستتأثر بحالة ضباب مصحوبة بتدنٍ في مدى الرؤية حتى الساعة (09:00) صباحاً. وفق “أخبار 24”.