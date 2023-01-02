“النيابة”: السجن والغرامة عقوبة عدم الإبلاغ الفوري عن الاتجار بالأشخاص

حذرت النيابة العامة اليوم (الأحد)، من ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال سواء باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.
وأكدت أن كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أو علم بالشروع فيها ولو كان مسؤولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ الجهات المختصة يخضع للعقوبة. وفق “أخبار 24”.
ونوّهت بأن العقوبة تشمل السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك طبقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.