نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “النيابة”: السجن والغرامة عقوبة عدم الإبلاغ الفوري عن الاتجار بالأشخاص
02/01/2023   7:16 ص

“النيابة”: السجن والغرامة عقوبة عدم الإبلاغ الفوري عن الاتجار بالأشخاص

+ = -
768

حذرت النيابة العامة اليوم (الأحد)، من ارتكاب جريمة الاتجار بالأشخاص بأي شكل من الأشكال سواء باستخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيوائه، أو استقباله من أجل إساءة الاستغلال.

وأكدت أن كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أو علم بالشروع فيها ولو كان مسؤولاً عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ولم يبلغ الجهات المختصة يخضع للعقوبة. وفق “أخبار 24”.

ونوّهت بأن العقوبة تشمل السجن مدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وذلك طبقاً لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

“النيابة”: السجن والغرامة عقوبة عدم الإبلاغ الفوري عن الاتجار بالأشخاص

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885243993.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.