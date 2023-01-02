تعليق الدراسة الحضورية غداً في مدارس وجامعات الرياض

ًأعلنت إدارة تعليم الرياض عن تعليق الدراسة الحضورية غدا الثلاثاء في جميع مدارسها على خلفية الأحوال الجوية التي تشهدها المنطقة.
وأوضحت الإدارة أن الدراسة ستكون عن بعد عبر منصة مدرستي لجميع المدارس ومكاتب التعليم بالإدارة العامة للتعليم.
كما أعلنت جامعات شقراء، والمجمعة، والإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والأميرة نورة، والملك عبدالعزيز، تعليق الدراسة الحضورية، وتحويلها إلى نظام الدراسة عن بعد بكافة الكليات غدًا.
ووجهت إدارة تعليم “الرياض” بأن يكون موعد الحصة الأولى الساعة حسب التوقيت المعتاد، والتأكيد على المعلمين بتفعيل “مدرستي”، وإرسال رسائل إلى أولياء الأمور تفيد بأن الدارسة غدًا عبر المنصة. وفق “أخبار 24”.
وشددت الإدارة خلال التوجيه، على ضرورة عدم السماح لأي شخص بدخول المدارس، عدا فرق الصيانة.
وكان المركز الوطني للأرصاد حذّر، خلال الساعات القليلة الماضية، من أمطار متوسطة إلى غزيرة تشهدها العديد من المناطق بالرياض، مطالبا سكان المنطقة بتوخي الحذر.