طقس اليوم.. استمرار هطول الأمطار مع ضباب في بعض المناطق وثلوج بتبوك

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي لجريان السيول على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد الى أجزاء من مناطق القصيم وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية.
وأضاف أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، كذلك على أجزاء من منطقة جازان.
ونوه إلى أن الرؤية الأفقية ستتأثر بالضباب على أجزاء من تلك المناطق، ولا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك (علقان – الظهر- جبل اللوز). وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (27 درجة بمكة المكرمة، و19 درجة بالمدينة المنورة، و15 درجة بالرياض، و17 درجة بالدمام، و28 درجة في جدة، و19 درجة في أبها).