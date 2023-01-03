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جديد المحليات > “الترفيه” تعلن انطلاق فعاليات “بوليفارد مكس” بمناطق موسيقية منوعة في يناير
03/01/2023   7:17 ص

“الترفيه” تعلن انطلاق فعاليات “بوليفارد مكس” بمناطق موسيقية منوعة في يناير

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه، انطلاق فعاليات “بوليفارد مكس” والتي تضم أربع مناطق موسيقية فنية بمنطقة بوليفارد رياض سيتي ابتداءً من يوم غدٍ (الأربعاء) وحتى يوم (الجمعة) المقبل.

وتتضمن تلك المناطق الفنية، فعاليات موسيقية منوعة تُناسب كل الأذواق الفنية يقدمها مجموعة من الفنانين.

كما طرحت الهيئة، تذاكر حفل الفنان محمد حماقي وفنان الراب دابابي يوم 6 يناير على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي. وفق “أخبار 24”.

“الترفيه” تعلن انطلاق فعاليات “بوليفارد مكس” بمناطق موسيقية منوعة في يناير

جديد المحليات
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