“الترفيه” تعلن انطلاق فعاليات “بوليفارد مكس” بمناطق موسيقية منوعة في يناير

أعلنت الهيئة العامة للترفيه، انطلاق فعاليات “بوليفارد مكس” والتي تضم أربع مناطق موسيقية فنية بمنطقة بوليفارد رياض سيتي ابتداءً من يوم غدٍ (الأربعاء) وحتى يوم (الجمعة) المقبل.
وتتضمن تلك المناطق الفنية، فعاليات موسيقية منوعة تُناسب كل الأذواق الفنية يقدمها مجموعة من الفنانين.
كما طرحت الهيئة، تذاكر حفل الفنان محمد حماقي وفنان الراب دابابي يوم 6 يناير على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي. وفق “أخبار 24”.
#بوليفارد_مكس أربعة مناطق موسيقية فنية بمنطقة #بوليفارد_رياض_سيتي ✨🎺
🗓 4 إلى 6 يناير
احجز تذكرتك الآن 😍https://t.co/GbWsUlndZT#موسم_الرياض pic.twitter.com/cH93if8stY
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) January 2, 2023
تم طرح تذاكر حفلة الفنان محمد حماقي وفنان الراب DABABY 🎤😍
🗓️ 6 يناير
📍 مسرح أبو بكر سالم في #بوليفارد_رياض_سيتي 🎶
احجز تذكرتك الآن ✨https://t.co/uIxtbRRDBI
#موسم_الرياض pic.twitter.com/neJs1X2rIl
— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) January 2, 2023