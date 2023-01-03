5 نصائح لتفادي نوبات القولون العصبي الشديدة

قدم أطباء ومختصون 5 نصائح لتفادي النوبات الشديدة لمرض القولون العصبي، والتخفيف منها، بما في ذلك مزيج من الأدوية وتغييرات في نمط الحياة، وممارسة بعض الأنشطة.
وأشار الأطباء إلى أن نوبات القولون العصبي من أبرز مشكلات الجهاز الهضمي المزعجة، والتي تتسبب في ظهور العديد من الأعراض، مثل تشنجات المعدة وألم البطن، ونوبات من الإسهال أو الإمساك، وفي الغالب يحدث ذلك نتيجة الإجهاد أو القلق.
وفيما يلي النصائح التي قدمها الأطباء للوقاية من تلك النوبات:
1- تجنب الحليب ومشتقاته
يمكن لبعض الأطعمة والمشروبات أن تؤدي إلى تفاقم المؤشرات والأعراض التي تظهر أثناء نوبات القولون العصبي، وخاصة الحليب ومشتقاته مثل الحليب واللبن والجبن والمثلجات وغيرها، لذا يجب الاستغناء عنها.
2- استبعاد الأطعمة المحتوية على الألياف
الأطعمة الغنية بالألياف عمومًا مثل الفاكهة والخضراوات الطازجة والحبوب الكاملة مصادر ممتازة للتغذية، ولكن مع المصاب بالقولون العصبي، قد تؤدي هذه الأطعمة إلى تفاقم الأعراض.
3- شرب كميات كافية من السوائل
ليست كل السوائل لها نفس التأثير على تخفيف أعراض القولون العصبي، إذ يعمل الماء على تهدئة آلام المعدة، ولكن يمكن أن تسبب العديد من المشروبات الأخرى مشاكل، بما في ذلك المشروبات الكحولية، والقهوة والشاي وغيرها من المشروبات التي تحتوي على الكافيين.
4- التحكم في التوتر
تحدث الأعراض المرتبطة بالقولون العصبي مثل آلام البطن والانتفاخ في كثير من الأحيان وبكثافة لدى الأشخاص المتوترين، وتعتبر إدارة الضغط في الحياة من الأمور المهمة لتجنب التعرض للتوتر، وهناك عدة طرق لذلك بما فيها التنفس العميق واليوجا.
5- الاسترخاء بشكل تدريجي
يمكن أن يساعد إرخاء عضلات الجسم في تخفيف اضطراب المعدة، وللقيام به، يفضل البدء بشد عضلات قدميك ثم إرخائها، ثم حرك طرفيك لأعلى من خلال عضلات ربلتك وفخذيك وبطنك وذراعيك وكل مجموعة عضلية رئيسية في جسمك، منتهيًا بوجهك وفروة رأسك، ركز على تحرير كل التوتر في كل جزء من أجزاء الجسم أثناء تقدمك.
وفق “أخبار 24”.