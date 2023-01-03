“فلكية جدة”: اقتران القمر الأحدب بكوكب المريخ يزين سماء المملكة اليوم

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة أن سماء المملكة والوطن العربي ستشهد اقتران القمر الأحدب المتزايد المضاء بنسبة 92 % بكوكب المريخ، في ظاهرة ستشاهد بالعين المجردة في حال كانت السماء خالية من الغيوم.
وأضافت أن ذلك سيكون بعد غروب الشمس اليوم (الثلاثاء) وبداية الليل، إذ يمكن مشاهدة هذه الظاهرة بالعين المجردة في حال كانت السماء خالية من الغيوم، كما سيشاهد بالقرب منهما عنقود نجوم الثريا والنجم الساطع المحمر الدبران، إضافة لكوكب زحل في الجنوب الغربي مع كوكب الزهرة.
وكشفت الجمعية أن حدثا سماويا نادرا سيرصده القاطنون في الأجزاء الجنوبية من إفريقيا، حيث سيمر القمر أمام المريخ في ظاهرة تعرف باسم الاحتجاب، مؤكدة عدم وجود حاجة إلى معدات رصد خاصة حيث يمكن الاستمتاع بمشاهدته بالعين المجردة.
وأبانت أن هذه الظاهرة غير مشاهدة اليوم في الوطن العربي، متوقعة أن يستغرق المريخ ما يصل إلى دقيقة ليختفي خلف القمر ويعود إلى الظهور بعد ساعة، وذلك في حال رصد الظاهرة بالعين المجردة.
وأكدت أنه يمكن رؤية قرص المريخ عند الرصد من خلال التلسكوب، حيث سيتمكن الراصد من مشاهدة حافة القمر وهي تغطي الكوكب الأحمر ببطء، حيث يستغرق نحو 30 ثانية لاختفاء المريخ تمامًا. وفق “أخبار 24”.