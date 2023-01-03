الصين تندد بقواعد كوفيد ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ”إجراءات مضادة”

نددت الصين اليوم (الثلاثاء) بفرض عدد من الدول على المسافرين القادمين من أراضيها إبراز فحص كوفيد، محذّرة من أنها سترد باتخاذ إجراءات مضادة.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، إن بعض البلدان فرضت قيودا على دخول المسافرين تستهدف الصينيين فقط، مؤكدة أن ذلك يفتقر إلى أساس علمي.
وأشارت ماو نينغ، إلى أن بعض هذه الإجراءات غير مقبولة، محذرة من أن بكين قد تتخذ إجراءات مضادة مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل.
يذكر أن أكثر من 12 دولة فرضت قيود سفر جديدة على الوافدين من الصين مثل إبراز اختبار كوفيد نتيجته سلبية أو الخضوع لاختبار عند الوصول، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد في الصين. وفق “أخبار 24”.