نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الصين تندد بقواعد كوفيد ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ”إجراءات مضادة”
03/01/2023   1:15 م

الصين تندد بقواعد كوفيد ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ”إجراءات مضادة”

+ = -
599

نددت الصين اليوم (الثلاثاء) بفرض عدد من الدول على المسافرين القادمين من أراضيها إبراز فحص كوفيد، محذّرة من أنها سترد باتخاذ إجراءات مضادة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ، إن بعض البلدان فرضت قيودا على دخول المسافرين تستهدف الصينيين فقط، مؤكدة أن ذلك يفتقر إلى أساس علمي.

وأشارت ماو نينغ، إلى أن بعض هذه الإجراءات غير مقبولة، محذرة من أن بكين قد تتخذ إجراءات مضادة مبنية على مبدأ المعاملة بالمثل.

يذكر أن أكثر من 12 دولة فرضت قيود سفر جديدة على الوافدين من الصين مثل إبراز اختبار كوفيد نتيجته سلبية أو الخضوع لاختبار عند الوصول، وذلك بعد ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد في الصين. وفق “أخبار 24”.

الصين تندد بقواعد كوفيد ضد الوافدين من أراضيها وتهدد بـ”إجراءات مضادة”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885244195.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.