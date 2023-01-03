تحديث الأدلة التوضيحية لأنظمة ضريبتي الدخل والقيمة المضافة وجباية الزكاة

حدثت الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية الأدلة التوضيحية لنظام ضريبة الدخل، ونظام ضريبة القيمة المضافة، ونظام الضريبة الانتقائية، ونظام جباية الزكاة.
وأضافت أن الهدف من التحديث إيجاد مرجع استرشادي للباحثين والمتعاملين والمهتمين بالأنظمة الضريبية، بجانب تيسير الوصول والاطلاع على المواد النظامية والقرارات والمراسيم والاتفاقيات والتعاميم الضريبية.
ولفتت إلى أن الأدلة التوضيحية تضمّنت جميع المواد النظامية والقرارات والتعاميم وعدداً من السوابق القضائية الحديثة لعامي 2020م-2021م، منوهة بأنها نشرت النسخة الإلكترونية للدليل عبر موقعها الإلكتروني.
وفق “أخبار 24”.