أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية للتطوير استقبال أولى دُفعات سِلسلة فلل جزيرة شيبارة.
وأظهرت مجموعة من الصور نشرتها الشركة ناقلات بحرية محمل عليها أولى الدفعات من فلل الجزيرة، وذلك تزامنا مع احتفالات استقبال عام جديد.
وكان الرئيس التنفيذي للشركة جون باغانو، كشف في أغسطس الماضي عن تطورات عملية تصنيع الأجرام الفولاذية المصقولة لفلل جزيرة شيبارة، واقتراب تجهيز الفلل بشكل كامل من قبل الشركة المصنعة لها في الإمارات، لافتا إلى أن الفلل العائمة سيتم افتتاحها ضمن المرحلة الأولى من المشروع.
يذكر أن جزيرة شيبارة غنية بالشعب المرجانية، وتمتد على طول 40 متراً بالقرب من الشاطئ.
وفق “أخبار 24”.