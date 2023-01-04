تركي آل الشيخ: فعاليات الترفيه كسرت أرقاماً قياسية في 2022 وسابقنا الزمن لإسعاد الجميع

استعرض رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، إنجازات الهيئة خلال عام 2022، مبيناً أن فعاليات الهيئة كسرت أرقاماً قياسية وشهدت تسابقاً للزمن لإسعاد الجميع، وذلك بدعم من قيادة المملكة.
ونشر آل الشيخ عبر حسابه مقطع فيديو لأبرز إنجازات الهيئة في العام المنقضي والذي وصف بالمميز والإبداعي، حيث أكد أن قطاع الترفيه يتطور مع رؤية المملكة 2030 عاماً بعد عام.
وأشارت هيئة الترفيه إلى مبادرة صناع السعادة التي احتوت على أكثر من 45 ألف فرصة تدريبية، وكذلك توفير أكثر من 120 ألف وظيفة للسعوديين خلال عام 2022 سواء كانت وظائف دائمة أو موسمية.وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن عام 2022 المنقضي شهد توقيع عدة اتفاقيات لتطوير قطاع الترفيه، ودخول موسوعة جينيس بأرقام قياسية استثنائية، بخلاف الحفلات الغنائية والمسرحيات المحلية والعروض الفنية العالمية.
حبيت اشارككم بإنجازات الهيئة العامة للترفيه لعام 2022 .. كسرنا أرقام قياسية وسابقنا الزمن لاسعادكم .. كل هذه الانجازات ما كانت بتحقق لولا دعم مولاي وسمو سيدي أعزهم الله ❤️🇸🇦 pic.twitter.com/Af9SJyB2QS
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 3, 2023