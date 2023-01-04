“الصحة” تُحذّر كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من مضاعفات الإنفلونزا

حذرت وزارة الصحة، الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بمرض الإنفلونزا مثل كبار السن والحوامل والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة ونقص المناعة، من المضاعفات الخطيرة التي قد تحدث بسبب الإنفلونزا.
وأوضحت الوزارة أن معظم حالات الإصابة بالإنفلونزا يتم التعافي منها، لكن هناك بعض الحالات قد يحصل لها مضاعفات خاصة عند الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
ونوهت إلى أن الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض قد يحدث لديهم التهاب رئوي يؤثر على عمل الرئة، وبالتالي تقل الاستجابة المناعية لأجسادهم، ثم يحدث بعدها إصابة بمضاعفات كفشل الجهاز التنفسي أو تسمم الـدم، وقد يؤدي ذلك إلى الوفاة.
وشددت على أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا، كونه يحمي من مضاعفاتها الخطيرة بنسبة تزيد على 80 %، مطالبة الجميع بالمبادرة لأخذ التطعيم خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة.
وفق “أخبار 24”.