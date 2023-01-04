نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الصحة” تُحذّر كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من مضاعفات الإنفلونزا
04/01/2023   10:24 ص

“الصحة” تُحذّر كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من مضاعفات الإنفلونزا

+ = -
638

حذرت وزارة الصحة، الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بمرض الإنفلونزا مثل كبار السن والحوامل والأطفال والمصابين بالأمراض المزمنة ونقص المناعة، من المضاعفات الخطيرة التي قد تحدث بسبب الإنفلونزا.

وأوضحت الوزارة أن معظم حالات الإصابة بالإنفلونزا يتم التعافي منها، لكن هناك بعض الحالات قد يحصل لها مضاعفات خاصة عند الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

ونوهت إلى أن الفئات الأكثر عُرضة للإصابة بالمرض قد يحدث لديهم التهاب رئوي يؤثر على عمل الرئة، وبالتالي تقل الاستجابة المناعية لأجسادهم، ثم يحدث بعدها إصابة بمضاعفات كفشل الجهاز التنفسي أو تسمم الـدم، وقد يؤدي ذلك إلى الوفاة.

وشددت على أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا، كونه يحمي من مضاعفاتها الخطيرة بنسبة تزيد على 80 %، مطالبة الجميع بالمبادرة لأخذ التطعيم خاصة الفئات الأكثر عرضة للإصابة.

"الصحة" تُحذّر كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من مضاعفات الإنفلونزا

وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تُحذّر كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من مضاعفات الإنفلونزا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885244284.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.