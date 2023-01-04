تشهد محافظة جدة لليوم الرابع على التوالي تعليقاً للدراسة بالمدارس والجامعات؛ نتيجة الحالة الجوية، مع استمرار الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المحافظة.
وشهدت أحياء شمال جدة (أبحر الشمالية وأبحر الجنوبية والرحيلي) مساء أمس (الثلاثاء)، أمطاراً غزيرة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، نتج عنها ارتفاع منسوب مياه الأمطار داخل الأحياء، وتواجدت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة بآلياتهم لرفع آثار الأمطار.
ومن جهته، كشف مدير عام توقعات الطقس والمناخ بالمركز الوطني للأرصاد حمزة كومي لـ”أخبار24″، عن أن الأحياء في شمال جدة شهدت أمطاراً ما بين المتوسطة إلى غزيرة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف كومي أن التوقعات تشير إلى أن فرصة هطول الأمطار على جدة مستمرة حتى صباح اليوم (الأربعاء).
لليوم الرابع على التوالي.. #تعليق_الدراسة في #جدة بسبب الحالة المطرية
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) January 3, 2023