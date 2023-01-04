نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > لليوم الرابع على التوالي.. تعليق الدراسة في جدة بسبب الحالة المطرية
04/01/2023   10:23 ص

لليوم الرابع على التوالي.. تعليق الدراسة في جدة بسبب الحالة المطرية

+ = -
911

تشهد محافظة جدة لليوم الرابع على التوالي تعليقاً للدراسة بالمدارس والجامعات؛ نتيجة الحالة الجوية، مع استمرار الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المحافظة.

وشهدت أحياء شمال جدة (أبحر الشمالية وأبحر الجنوبية والرحيلي) مساء أمس (الثلاثاء)، أمطاراً غزيرة استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، نتج عنها ارتفاع منسوب مياه الأمطار داخل الأحياء، وتواجدت الفرق الميدانية لأمانة محافظة جدة بآلياتهم لرفع آثار الأمطار.

ومن جهته، كشف مدير عام توقعات الطقس والمناخ بالمركز الوطني للأرصاد حمزة كومي لـ”أخبار24″، عن أن الأحياء في شمال جدة شهدت أمطاراً ما بين المتوسطة إلى غزيرة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف كومي أن التوقعات تشير إلى أن فرصة هطول الأمطار على جدة مستمرة حتى صباح اليوم (الأربعاء).

لليوم الرابع على التوالي.. تعليق الدراسة في جدة بسبب الحالة المطرية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885244287.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.