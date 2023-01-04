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جديد المحليات > بنسختها الثانية.. بدء التسجيل في مسابقة “عطر الكلام” للقرآن والأذان
04/01/2023   10:23 ص

بنسختها الثانية.. بدء التسجيل في مسابقة “عطر الكلام” للقرآن والأذان

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أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من المسابقة العالمية لتلاوة القرآن الكريم ورفع الأذان التي تعرض عبر برنامج “عطر الكلام”.

وتقدم المسابقة التي تعد إحدى مبادرات هيئة الترفيه بالتعاون مع مجموعة “MBC” ويصل مجموع جوائزها لأكثر من 12 مليون ريال سعودي، ويتاح التسجيل فيها بدءاً من اليوم (الأربعاء) عبر هذا الرابط.

وسيتوجب على الراغبين في التسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني ورفع مقطع صوتي لتقييمه من قِبل لجنة التحكيم، وسينتقل المرشحون للمرحلة الثانية التي سيسجلون فيها مقاطع صوتية جديدة ينتقلون بعدها للمرحلة الثالثة. وفق “أخبار 24”.

وسيتم اختيار أفضل المتسابقين لترشيحهم إلى المرحلة الرابعة المتمثلة في التصفيات النهائية، والتي ستعرض منافساتها خلال شهر رمضان المبارك على قنوات “MBC” وتطبيق “شاهد”.

بنسختها الثانية.. بدء التسجيل في مسابقة “عطر الكلام” للقرآن والأذان

جديد المحليات
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