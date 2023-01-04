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جديد المحليات > “العدل”: إصدار 5.2 مليون وكالة إلكترونية في 2022
04/01/2023   12:42 م

“العدل”: إصدار 5.2 مليون وكالة إلكترونية في 2022

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كشفت مصادر مطلعة أن إجمالي الوكالات الإلكترونية الصادرة عبر بوابة “ناجز” التابعة لوزارة العدل خلال العام الماضي 2022، بلغت نحو 5.2 مليون وكالة.

وبينت أن عمليات الفسخ الإلكتروني للوكالات تجاوزت المليون عملية، ما أسهم في اختصار الوقت والجهد على المستفيدين.

وأوضحت أن خطوات إصدار الوكالة عبر ناجز تتمثل في تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، ثم اختيار الوكالات، ثم اختيار إصدار وكالة، وإضافة الموكل، ثم إضافة الوكيل، واختيار بنود الوكالة، وتحديد مدتها، وأخيرًا المراجعة والاعتماد. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن إلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز، أسهم في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة.

“العدل”: إصدار 5.2 مليون وكالة إلكترونية في 2022

جديد المحليات
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