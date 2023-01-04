انطلاقا من حي العزيزية .. “الرياض الخضراء” يبدأ أعمال تشجير الأحياء السكنية

بدأ برنامج “الرياض الخضراء”، أعمال تشجير الأحياء السكنية بمدينة الرياض، والتي انطلقت في حي العزيزية، حيث يستهدف البرنامج زيادة المساحات الخضراء في العاصمة.
وأظهرت صور نشرها البرنامج مشاركة طلاب مدارس حي العزيزية بزراعة الأشجار في مدارسهم، فيما شارك عدد من الأهالي في تشجير مساجد الحي.
وبدأ البرنامج بتنفيذ فعالية تهدف إلى توعية سكان الحي ببدء تشجير حيهم وتعريفهم بمراحل ومدة المشروع والأعمال المصاحبة، إضافة إلى بيان التصوّر المستقبلي للحي بعد اكتمال التشجير.
يذكر أن البرنامج يستهدف تشجير أكثر من 120 حيًا سكنيًا، حيث وُضعت تصاميم لأعمال التشجير، وتشمل تنفيذ حدائق، وتشجير الشوارع الداخلية، وتنفيذ أرصفة مشجرة وممرات للمشاة، وتشجير محيط المساجد والمدارس، ومواقف السيارات، كما سيتم تنفيذ حدائق كبرى، وتشجير الأودية وروافدها بمدينة الرياض.
وفق “أخبار 24”.