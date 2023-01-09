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جديد المحليات > سعودية تحصد المركز الأول ضمن أفضل شخصيات قادة الفكر التقني عالمياً 2023
09/01/2023   10:01 ص

سعودية تحصد المركز الأول ضمن أفضل شخصيات قادة الفكر التقني عالمياً 2023

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حصدت الدكتورة خلود المانع مؤخراً المركز الأول عالمياً ضمن أفضل 32 شخصية من قادة الفكر التقني لعام 2023 في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والروبوتات وعلم البيانات.

وعبرت المانع لـ”أخبار 24″ عن سعادتها، وأنها تشعر بفضل الله وتوفقيه بالفخر لتمثيل المملكة بهذا التكريم، وتهدي هذا الوسام للوطن الذي قدم لها كل سبل الدعم عبر كافة قطاعات الدولة.

وجاء الفوز بالمركز الأول في فعاليات الحدث التكنولوجي العالمي CES للتقنيات المتقدمة والمبتكرين العالميين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت المانع أن هناك أشياء جديدة وإنجازات يومية تسجل للمملكة، في ظل تميز أبنائها بالمحافل الدولية والعالمية؛ انعكاساً لقدرتهم على صنع الفوارق والإنجازات بشكل متسارع.

ولفتت إلى استثمار ما هيأته المملكة من فرص ابتعاث في أرقى جامعات العالم، سيما في ظل الطفرة المتطورة التي تشهدها المملكة بالتكنولوجيا والتحول الرقمي في إطار رؤية 2030؛ لتكون في مصاف الدول العظمى.

كما فازت الدكتورة خلود المانع بعدد من الجوائز خلال عام 2022، كان آخرها وسام قيادة الفكر التقني العالمي لعام 2022 الممنوح من The American Awards

كما سبق أن صنفت الأولى عالمياً ضمن أهم 32 شخصية بتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي في المؤتمر والمعرض العالمي MWC 2022ببرشلونة، الحدث الأكثر تأثيراً في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات.

سعودية تحصد المركز الأول ضمن أفضل شخصيات قادة الفكر التقني عالمياً 2023

سعودية تحصد المركز الأول ضمن أفضل شخصيات قادة الفكر التقني عالمياً 2023

جديد المحليات
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