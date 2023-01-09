مستشفى الهلال.. كامل العدد هذا الموسم

يعاني نادي الهلال منذ بداية الموسم من الغيابات المستمرة بسبب الإصابات التي ضربت الفريق في مختلف صفوفه، خصوصًا أن بعضها سيستغرق مدة طويلة من أجل التماثل للشفاء، وذلك بخلاف بعض الأسماء التي انتهى الموسم بالنسبة لها.
وتسيطر حالة من القلق على جماهير الهلال في الوقت الراهن خوفًا من شبح الإصابات الذي بات يطارد كل نجومها وفي كل جولة في دورى روشن أو مسابقة أخرى ينضم اسم جديد لقائمة المتواجدين في “مستشفى الهلال”.
أحدث إصابة
وتعتبر إصابة المحترف النيجيري أوديون إيغالو من أحدث الإصابات في صفوف الهلال، وما يزيد حزن الجماهير أنها تأتي في توقيت صعب في ظل تألق اللاعب الذي يحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري روشن برصيد 8 أهداف.
وأعلن نادي الهلال في بيان له، تعرض مهاجم الفريق إيغالو لإصابة في العضلة الخلفية، يحتاج على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي لمدة أسبوعين، وبذلك تأكد غياب المهاجم النيجيري عن مواجهتي الهلال أمام الرائد والعدالة المقبلتين.
إصابات متلاحقة
كما شهد الهلال هذا الموسم غياب لاعبين عن مباريات بسبب الإصابات المتكررة مثل سالم الدوسري الذي تعرض لإصابة أثناء مشاركته مع الأخضر في مونديال قطر 2022.
ولم يكن الحال أفضل بالنسبة للحارس الدولى محمد العويس الذي تعرض لإصابته في الكتف؛ جراء المشاركة مع المنتخب السعودي في كأس العالم، وبعد تماثله للشفاء تعرض لإصابة أخرى عبارة عن آلام في العضلة الخلفية.
كما عانى الهلال من غياب الثلاثي موسى ماريجا وجانج هيون سو “بسبب آلام العضلة الخلفية” واللاعب الشاب ناصر الدوسري “آلام في مفصل القدم”، وذلك عن المباريات بسبب شبح الإصابات قبل أن يتمكنوا من التعافي والمشاركة مع الفريق بصورة متفاوتة.
البعض يمكنه الحديث بأن الإصابات جزء من عالم كرة القدم وطبيعي حدوث لكن الأزمة تزداد عندما تحدث الإصابات الطويلة، وتتفاقم الأوضاع عندما يغيب النجوم المؤثرين عن الفريق، وفي هذا الإطار فقد الهلال عددًا من اللاعبين المؤثرين هذا الموسم لفترات طويلة مثل القائد سلمان الفرج وسالم الدوسري وعبد الإله المالكي.
انتهاء موسم عبدالإله المالكي
بالنسبة للاعب عبدالإله المالكي فقد انتهى موسمه بعدما تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، في الكلاسيكو أمام الاتحاد والذي انتهي بفوز الهلال (1-0)، ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.
وقال الهلال في بيان مقتضب، عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “أوضحت الفحوص الطبية التي أجراها لاعب الهلال عبد الإله المالكي، اليوم، تعرضه لقطع في الرباط الصليبي؛ وذلك بعد إصابته أثناء لقاء الفريق أمام الاتحاد”، مضيفًا :”سيجري اللاعب عملية جراحية خلال الفترة المقبلة”.
وأصيبت جماهير الهلال بخيبة أمل كبيرة بعد الإعلان عن طبيعة إصابة عبدالإله المالكي، خصوصًا أنها الإصابة الثانية له بالرباط الصليبي خلال سنة واحدة، حيث وقعت الأولى في 2 فبراير الماضي.
وعلق المالكي على إصابته قائلاً: “قدر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل حال.. مؤمنون راضون بقضاء الله.. إصابة أخرى لن تزيدني إلا قوة بإذن الله تعالى.. ثقتي عالية بزملائي والجهاز الإداري والفني لمواصلة سكة الانتصارات والوعد قريب”.
غياب القائد
ويغيب عن الهلال القائد سلمان الفرج بعد إصابته رفقة الأخضر في مونديال قطر، وفقًا للفحصوصات فإن لاعب خط الوسط ثبتت إصابته في عظمة الساق، وأنه يحتاج إلى 6 أسابيع للتعافي.
وتشير التقارير الصحفية إلى أن الفرج منتظر عودته من الإصابة في بداية شهر فبراير وذلك بعد غيابه عن عدد من المباريات المؤثرة عن الهلال.
إصابة الشهراني القوية
ويعتبر ياسر الشهراني من نجوم الهلال المنتظر غيابهم فترات طويلة هذا الموسم، بعدما تعرض لإصابة قوية في الفك أثناء مباراة السعودية أمام الأرجنتين، في الجولة الأولى من المونديال، مما استدعى خضوعه لجراحة عاجلة وقتها.
ويخضع الشهراني لبرنامج علاجي في الوقت الراهن، وتشير التقارير إلى إمكانية عودة الشهراني إلى الملاعب مع نهاية الموسم الجاري بعد تماثله للشفاء.
وفق “أخبار 24”.