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جديد المحليات > بقيمة طرح 1.8 مليار ريال .. “أكواباور” تعلن بدء إصدار صكوك مقومة بالريال
10/01/2023   11:44 ص

بقيمة طرح 1.8 مليار ريال .. “أكواباور” تعلن بدء إصدار صكوك مقومة بالريال

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أعلنت شركة أكوا باور عزمها إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي عن طريق طرح خاص ضمن برنامج أكوا باور للصكوك المحلية البالغ 5 مليارات ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، أنه تم تحديد قيمة الطرح بحد أقصى 1.8 مليار ريال، مبينة أنه سيتم تحديد مبلغ وشروط طرح الصكوك وفقًا لظروف السوق.

وأشارت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب مليون ريال، وأن عائد الصك سيكون حسب ظروف السوق، فيما ستكون مدة الاستحقاق 7 سنوات مع خيار الشراء في السنة الخامسة من تاريخ الإصدار. وفق “أخبار 24”.

وأشارت الشركة إلى أن تاريخ نهاية الطرح قد يكون في 21 فبراير المقبل، مضيفة أنها ستعلن أي مستجدات جوهرية أخرى ذات صلة لمساهميها في الوقت المناسب.

بقيمة طرح 1.8 مليار ريال .. “أكواباور” تعلن بدء إصدار صكوك مقومة بالريال

جديد المحليات
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