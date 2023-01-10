“الإحصاء”: ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 8.6% نوفمبر الماضي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في المملكة لشهر نوفمبر 2022م بنسبة (8.6%) مقارنةً بالشهر المماثل من العام 2021م.
وأوضحت الهيئة في نشرتها الشهرية لمؤشر الإنتاج الصناعي الصادرة اليوم (الثلاثاء)، أن ذلك الارتفاع يأتي نتيجة لارتفاع نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية.
وأبانت بيانات الهيئة ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر لشهر نوفمبر عام 2022م بنسبة 5.7% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، كما ارتفع نشاط الصناعة التحويلية للشهر ذاته بنسبة 19.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، فيما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز منخفضاً بنسبة 10.9% مقارنة بشهر نوفمبر 2021م.
وأفادت بأن معدل النمو السنوي في الرقم القياسي في شهر نوفمبر 2022 م كان إيجابياً، حيث حقق مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي معدلات نمو ايجابية خلال الأشهر السابقة مدعوما بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية.
وفق “أخبار 24”.