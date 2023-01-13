بالفيديو والصور.. برشلونة يفوز على بيتيس بركلات الترجيح.. ويواجه ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

فاز فريق برشلونة على نظيره ريال بيتيس بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2 في المباراة التي أقيمت ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني
وبدأ برشلونة المباراة بضغط هجومي على مرمى ريال بيتيس بحثًا عن تسجيل هدف التقدم مبكرًا.
وألغى حكم المباراة هدفًا سجله بيدري لاعب برشلونة وذلك بداعي التسلل في الدقيقة 24 من المباراة.
وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الأول لبرشلونة بعد كرة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالمدافع وارتدت إليه ليسجل الكرة في الشباك في الدقيقة 42.
وعدل ريال بيتيس النتيجة عن طريق تسديدة أرضية رائعة من نبيل فقير من يمين منطقة الجزاء لصالح ريال بيتيس لتسكن الكرة الشباك في الدقيقة 77.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ليتوجه الفريقان إلى الوقت الإضافي من شوطين.
وتقدم برشلونة مجددًا عن طريق كرة عرضية من ألونسو شتتها الدفاع بنجاح لتصل إلى فاتي يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة رائعة على الطائر سكنت الشباك في الدقيقة 93.
وعدل بيتيس النتيجة مرة أخرى عن طريق تسديدة من لويز هنريكي من يمين منطقة الجزاء لتصل إلى مورون بعد ارتباك دفاعي ليسدد كرة رائعة داخل الشباك في الدقيقة 111.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه غواردادو لاعب ريال بيتيس في الدقيقة 118 وقبل نهاية الوقت الإضافي الثاني من المباراة بدقيقتين.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي منحت الفوز لبرشلونة بنتيجة (4-2) ليحجز مقعدًا في نهائي كأس السوبر الإسباني ويواجه ريال مدريد الذي فاز على فالنسيا أيضا 4-3 بركلات الترجيح.
وفق “أخبار 24”.