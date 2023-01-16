بتداولات تجاوزت 4 مليارات.. سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 10728 نقطة

أنهى مؤشر السوق السعودية، جلسة اليوم (الإثنين)، على ارتفاع مغلقًا عند 10728 نقطة، وبتداولات بلغت 4.1 مليار ريال.
وتصدر سهم “تهامة للإعلان” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 83.60 ريال، وارتفعت أسهم مصرف الإنماء، وبنك الرياض، وكيان السعودية، و”بن داود”، والمراعي، ومجموعة “تداول”، بنسب تراوحت بين 1 و2%، فيما صعد سهم “سابك” بأكثر من 1% عند 95.30 ريال.
وتراجع سهم “أرامكو” بأقل من 1% عند 32.05 ريال، فيما أغلق سهم “البحري” عند 27.60 ريال (-8%)، كما أنهت “معادن” و”سدافكو” و”كهرباء السعودية” و”العثيم” و”ساب” و”سبكيم العالمية” و”التصنيع الوطنية” و”أسمنت اليمامة”، تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 1 و3%. وفق “أخبار 24”.