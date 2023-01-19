“الجمارك” تعلن عن مزاد علني لبيع سيارات وبضائع بميناء جدة

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الأربعاء)، عن إقامة مزاد علني في جمرك ميناء جدة الإسلامي لبيع بضائع ومركبات متروكة.
وأشارت إلى أنه قد يتم استبعاد بعض البضائع أو السيارات المعروضة حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد؛ وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.
واشترطت الهيئة لدخول المزاد دفع مبلغ تأمين إلزامي بقيمة 50 ألف ريال بشيك مصدق، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، إلى جانب عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، وضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%.
وأوضحت أن المشاركة في مزاد سيارات التشليح تقتصر على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات، مبينة بأن المشتري يجب عليه إخراج البضائع والسيارات المبيعة خلال 3 أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و10 أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، على أن يتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها؛ ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.
وفق “أخبار 24”.