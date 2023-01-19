“التعليم” تطرح خدمة مصادقة الشهادات الجامعية الأجنبية

طرحت وزارة التعليم الجامعي، خدمة مصادقة الشهادات الجامعية، للتأكد من صحة المؤهلات وفحص الشهادات الأكاديمية التي ترد من خارج المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الخدمة تسهم في الكشف عن درجات الطلاب السعوديين الذين لم يكملوا دراستهم الجامعية في الخارج ويرغبون في استكمالها داخل المملكة، فضلًا عن مصادقة شهادات دورات اللغات للطلاب السعوديين.
وعلى مستوى الطلاب غير السعوديين، فتساعدهم الخدمة في إكمال الدراسة بالمملكة، والمصادقة من أجل استكمال إجراءات حكومية أخرى، مثل استقدام العائلة أو تغيير المهنة أو تجديد العقد أو رخصة العمل، كما يمكن استخدام الخدمة في حالات القادمين بغرض العمل داخل المملكة.
وتعتمد آلية مصادقة الشهادة على مخاطبة المؤسسة التعليمية المانحة لها عن طريق الملحقيات الثقافية السعودية في الخارج.
وفق “أخبار 24”.