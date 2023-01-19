خبير بارز بكرة القدم: المملكة ستستفيد مالياً من انضمام رونالدو للنصر

قال خبير الشؤون المالية لكرة القدم نيل جويس، إن انتقال اللاعب كريستيانو رونالدو إلى فريق النصر قد يدر مكاسب ضخمة للفريق، وذلك قبل أن يخوض البرتغالي الدولي أولى مبارياته في المملكة.
وأضاف جويس وفقاً لـ”رويترز”، أن الصفقة التي أثارت قدراً كبيراً من الاهتمام ستقدم على الأرجح فرصاً مالية، مشيراً إلى أنه تم الترويج بصورة جيدة لنمو القاعدة الجماهيرية للنصر بعد انضمام رونالدو، من أقل من مليون مشجع إلى نحو ثمانية ملايين في غضون نحو عشرة أيام.
ولفت إلى أن هناك فرصا مالية لهم على مستوى الدعاية، فأن تظهر للعلامات التجارية العالمية وبشكل مفاجئ قدرتك على الوصول إلى ثمانية ملايين مشجع، فسيكون هناك بعض الأموال التي يمكنهم الاستفادة منها على الفور.
ونوه جويس الذي يشغل الرئيس التنفيذي والذي شارك في تأسيس مجموعة سي.إل.في والمستشار لعدة أندية في مجال تعظيم إيراداتها، إلى أن رونالدو يحظى بمتابعة كبيرة ضمن المشاهير وفي عالم التلفزيون والترفيه وموسيقى البوب، لذا فهناك فرص محتوى بالنسبة للمملكة حتى تكون أشبه بمركز للتلفزيون والترفيه. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن رونالدو قد يمهد الطريق أمام المزيد من اللاعبين البارزين للانتقال إلى المملكة بما يساهم في تطوير الدوري السعودي على غرار تأثير بيليه في كرة القدم بالولايات المتحدة بعد انضمامه إلى نيويورك كوزموس في 1975.