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جديد المحليات > بالفيديو.. النجم الهندي “أميتاب باتشان” يتجول في البوليفارد ويحضر عدداً من الفعاليات
21/01/2023   4:35 م

بالفيديو.. النجم الهندي “أميتاب باتشان” يتجول في البوليفارد ويحضر عدداً من الفعاليات

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زار الفنان الهندي أميتاب باتشان، منطقة البوليفارد وورلد، وحضر الفعاليات المصاحبة لمنطقة الهند، وفعاليات عدد من المناطق الأخرى.

وأظهر مقطع فيديو الممثل الهندي الشهير، برفقة عدد من المسؤولين بهيئة الترفيه؛ وهو يتجول بين مناطق الفعاليات في البوليفارد.

وكان باتشان، قد حضر يوم أمس الأول (الخميس)، نهائي كأس موسم الرياض بين نجوم النصر والهلال ونادي باريس سان جيرمان، والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4. وفق “أخبار 24”.

وعبر الممثل الهندي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” عن سعادته بالدعوة التي تلقاها لحضور المباراة، التي ضمت النجوم الرياضية: كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، ومبابي، ونيمار، ووصف الأمر بـ”الرائع”.

بالفيديو.. النجم الهندي “أميتاب باتشان” يتجول في البوليفارد ويحضر عدداً من الفعاليات

جديد المحليات
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