بالفيديو.. النجم الهندي “أميتاب باتشان” يتجول في البوليفارد ويحضر عدداً من الفعاليات

زار الفنان الهندي أميتاب باتشان، منطقة البوليفارد وورلد، وحضر الفعاليات المصاحبة لمنطقة الهند، وفعاليات عدد من المناطق الأخرى.
وأظهر مقطع فيديو الممثل الهندي الشهير، برفقة عدد من المسؤولين بهيئة الترفيه؛ وهو يتجول بين مناطق الفعاليات في البوليفارد.
وكان باتشان، قد حضر يوم أمس الأول (الخميس)، نهائي كأس موسم الرياض بين نجوم النصر والهلال ونادي باريس سان جيرمان، والتي انتهت بفوز باريس سان جيرمان بنتيجة 5-4. وفق “أخبار 24”.
وعبر الممثل الهندي في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” عن سعادته بالدعوة التي تلقاها لحضور المباراة، التي ضمت النجوم الرياضية: كريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي، ومبابي، ونيمار، ووصف الأمر بـ”الرائع”.
الفنان الهندي الكبير اميتاب بتشان في زيارة لبوليفارد وورلد وحضر الفعاليات المصاحبة لمنطقة الهند ومناطق اخرى … شرفتنا في بلدك الثاني ❤️🇮🇳🇸🇦 pic.twitter.com/w3Y9cvVLEl
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 20, 2023
T 4533 – “An evening in Riyadh .. ” what an evening ..
Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mbape, Neymar all playing together .. and yours truly invited guest to inaugurate the game .. PSG vs Riyadh Seasons ..
Incredible !!!#football #Ronaldo #Messi #AlNassr #SaudiArabia pic.twitter.com/ZD2OUEb3F7
— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) January 19, 2023