التأمينات الاجتماعية: تسجيل الوافدين استباقيًا وعلى صاحب العمل تحديث بيانات الأجور 

دعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل لاستكمال بيانات الأجور الفعلية للوافدين، عبر الخدمات الإلكترونية، مبينةً أن خدمة تسجيل المشتركين غير السعوديين تقدم استباقاً فور دخول المشترك إلى المملكة.
وأوضحت المؤسسة أن تسجيل المشترك وفق الأجر الفعلي يأتي للحفاظ على حقوق طرفي العلاقة التعاقدية وفق الأجر الصحيح المتفق عليه بين الطرفين، وفي حال عدم قيام صاحب العمل باستكمال الإجراءات وتحديد الأجر الفعلي فإن النظام سوف يحدد أجر المشترك بشكل آلي وفق متوسط الأجر المعتمد للمنشآت ابتداءً من 1 فبراير 2023.
وبينت أنه طريقة استكمال الإجراءات عبر منصة “تأميناتي أعمال” تبدأ بالدخول على حساب المنشأة عبر الموقع الإلكتروني، واختيار صندوق البريد لتظهر قائمة المهام، واختيار المعاملة “إكمال تسجيل مشترك غير سعودي”، والتحقق من البيانات الشخصية وبيانات الاتصال والعنوان، والضغط على حفظ ومتابعة، وإدخال بيانات مدة الاشتراك والأجر والمهنة ثم الضغط على حفظ بيانات المهنة والأجر وأخيراً الموافقة على الإقرار وتقديم الطلب.
ويأتي ذلك حرصاً من المؤسسة على تسجيل المشتركين طبقاً للأجر الفعلي لحفظ الحقوق التأمينية للمشتركين وأصحاب العمل، وضمان دقة بيانات الأجر الفعلي المسجل في أنظمة المؤسسة للتمتع بمزايا المنافع والحماية التأمينية.
وفق “أخبار 24”.