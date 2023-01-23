اختيار عبدالله بن زرعه رئيساً للجنة “اختيار أعضاء التدقيق المخصصة” في صندوق النقد الدولي

اختار أعضاء المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المدير التنفيذي للمملكة لدى الصندوق عبدالله بن فهد بن زرعه، رئيساً للجنة اختيار أعضاء التدقيق المخصصة وعضواً للجنة التقييم التابعتين للمجلس التنفيذي، وذلك حتى 31 أكتوبر 2024م.
وتهدف لجنة اختيار أعضاء التدقيق المخصصة إلى التوصية بمرشح مناسب كعضو جديد في لجنة التدقيق الخارجي التي تشرف على التدقيق الخارجي لصندوق النقد الدولي، والتدقيق الداخلي، والمحاسبة المالية وإعداد التقارير، وإدارة المخاطر ووظائف الرقابة الداخلية؛ حيث إن أعضاء لجنة التدقيق الخارجي تستمر تعييناتهم الدورية لمدة 3 سنوات.
وتضم لجنة اختيار أعضاء التدقيق المخصصة في عضويتها الحالية المديرين التنفيذيين لكل من: إيطاليا، وأستراليا، والمكسيك، وفنلندا، كما تضم اللجنة في عضويتها حاليًا المديرين التنفيذيين لكل من كندا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، والمكسيك، وسنغافورة، وزيمبابوي، إضافة إلى المدير التنفيذي للمملكة.
يذكر أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يضم 24 عضواً يمثلون الدول الأعضاء البالغ عددها 190 دولة، ويدعمه خبراء الصندوق، ويتولى الإشراف على أعمال الصندوق اليومية. وفق “أخبار 24”.