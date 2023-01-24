نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > بالفيديو والصور.. الأهلي يتصدر دوري يلو بثلاثية أمام الجبلين
24/01/2023   10:25 م

بالفيديو والصور.. الأهلي يتصدر دوري يلو بثلاثية أمام الجبلين

+ = -
638

فاز فريق الأهلي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره الجبلين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وتقدم الأهلي بهدف بعد مرور 40 دقيقة عن طريق لاعبه هيثم عسيري قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 55 ثم أضاف سلمان المؤشر الهدف الثالث في الدقيقة 85.

وشهدت المباراة إهدار حمد الجهيم ركلة جزاء للجبلين عند الدقيقة 76، فيما ألغى الحكم هدفًا للاعب الأهلي طلال العبسي في الدقيقة 60.

ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 34 متصدرًا جدول ترتيب دوري يلو بفارق الأهداف عن الفيصلي، فيما توقف رصيد الجبلين عند النقطة 21 في المركز التاسع.

الأهلي يتصدر دوري يلو بثلاثية أمام الجبلين

الأهلي يتصدر دوري يلو بثلاثية أمام الجبلين

الأهلي يتصدر دوري يلو بثلاثية أمام الجبلين

الأهلي يتصدر دوري يلو بثلاثية أمام الجبلين

الأهلي يتصدر دوري يلو بثلاثية أمام الجبلين

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو والصور.. الأهلي يتصدر دوري يلو بثلاثية أمام الجبلين

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885247372.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.