بالفيديو والصور.. الأهلي يتصدر دوري يلو بثلاثية أمام الجبلين

فاز فريق الأهلي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعته بنظيره الجبلين، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
وتقدم الأهلي بهدف بعد مرور 40 دقيقة عن طريق لاعبه هيثم عسيري قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 55 ثم أضاف سلمان المؤشر الهدف الثالث في الدقيقة 85.
وشهدت المباراة إهدار حمد الجهيم ركلة جزاء للجبلين عند الدقيقة 76، فيما ألغى الحكم هدفًا للاعب الأهلي طلال العبسي في الدقيقة 60.
ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 34 متصدرًا جدول ترتيب دوري يلو بفارق الأهداف عن الفيصلي، فيما توقف رصيد الجبلين عند النقطة 21 في المركز التاسع.
3 أهداف بـ 3 نقاط وصدارة 👏🔥
🎥 ملخص أهداف مباراة #الأهلي_الجبلين في #دوري_يلو ⚽️pic.twitter.com/hEZCanAZiX
— سبورت 24 (@sporty_24) January 24, 2023
وفق “أخبار 24”.