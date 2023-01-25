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جديد المحليات > “الزراعة”: نعتمد على التقنية الحديثة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للزراعة
25/01/2023   10:18 م

“الزراعة”: نعتمد على التقنية الحديثة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للزراعة

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أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة، أحمد العيادة، اليوم (الأربعاء)، أن المملكة اعتمدت على التقنية الحديثة والحلول الابتكارية في تنفيذ استراتيجياتها الوطنية ومنها الاستراتيجية الوطنية للزراعة، واستراتيجية الأمن الغذائي.

وأوضح، خلال كلمته في المنتدى الافتراضي للتقنيات الزراعية السعودي الياباني، أن المملكة تولي قضايا الأمن الغذائي والابتكار والاستثمار الزراعي المسؤول أهمية كبيرة، مشيرًا إلى الروابط التي تجمع المملكة واليابان والتعاون الذي أدى إلى نتائج مثمرة في المجالات كافة، وعلى رأسها مجال الزراعة وإنتاج الأغذية”.

وأضاف: “أن المنتدى الافتراضي للتقنيات الزراعية، يُعَدّ فرصة مهمة لبحث سبل تعزيز ومد جسور التعاون بين القطاع الخاص للجانبين بهدف نقل التقنيات الزراعية وأحدث التقنيات الخضراء المتطورة”. وفق “أخبار 24”.

“الزراعة”: نعتمد على التقنية الحديثة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للزراعة

جديد المحليات
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