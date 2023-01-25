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جديد المحليات > بدعم الأجور.. هيئة النقل و”سابتكو” تؤهلان الكوادر الوطنية في قيادة الحافلات
25/01/2023   10:18 م

بدعم الأجور.. هيئة النقل و”سابتكو” تؤهلان الكوادر الوطنية في قيادة الحافلات

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وقعت الهيئة العامة للنقل مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للنقل الجماعي سابتكو؛ لتمكين الكوادر الوطنية ودعم مبادرات التوطين في مهنة قائد حافلة، بحضور مسؤولين من الجانبين.

وتتمثل الآلية بدعم المستفيدين في تكاليف تدريب القيادة والفحص الطبي، وإصدار رخص القيادة، وتقديم دعم الأجور من صندوق تنمية الموارد البشرية، وحوافز تشريعية وتنظيمية.

ويهدف تحفيز عمل المواطنين في المهن المستهدفة؛ نظراً لدورها الحيوي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية؛ لتحقيق مستهدفات استراتيجيته في تمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في رفع جودة وكفاءة الخدمات. وفق “أخبار 24”.

بدعم الأجور.. هيئة النقل و”سابتكو” تؤهلان الكوادر الوطنية في قيادة الحافلات

جديد المحليات
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