“سانتو”: استطعنا إيقاف خطورة رونالدو.. وبدأنا الإعداد للنهائي من الآن

علق المدير الفني لفريق الاتحاد نونو سانتو على فوز فريقه أمام النصر والتأهل لمواجهة الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي.
وحقق فريق الاتحاد فوزاً ثميناً على نظيره النصر، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 3-1، في إطار منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وقال سانتو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “بدأنا الإعداد للنهائي من الآن، فمثلاً اللاعبون الذين لعبوا اليوم لديهم الآن استشفاء، والذين لم يشاركوا لديهم تمرين”.
وأضاف: “واجهنا خصماً قوياً، وكنا ندرك صعوبة اللقاء؛ لذلك سيطرنا من خلال الضغط العالي في البداية”.
وتابع: “أعطينا للفريق قوة وطاقة من خلال التبديلات التي عملناها، وأبارك للاعبين والجماهير الذين كانوا على قدر المباراة”.وفق “أخبار 24”.
وأكمل: “مباراة كرة القدم مثل نزال الملاكمة، من الطبيعي أن تدافع وتهاجم، ويجب عليك التوازن”.
وواصل: “لاعبو الاتحاد استطاعوا إيقاف خطورة نجم عالمي بحجم كرستيانو رونالدو”.
وأتم: “لا يمكنك أن تتجاهل حضور وتواجد كريستيانو رونالدو؛ لذا أنا كمدرب لابد أن أكون حذراً معه وحذرت اللاعبين جيداً لايقاف خطورته”.