في ليلة السوبر.. غارسيا جاء متأخرًا.. وورقة البيشي أنقذت سانتو

أوفى كلاسيكو الاتحاد والنصر بوعوده واستمتعت الجماهير السعودية والعربية وكذلك الجماهير حول العالم بالمباراة المثيرة التي احتضنها استاد الملك فهد الدولي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.
وحجز الاتحاد مقعده في المباراة النهائية بعد فوزه الكبير على النصر بنتيجة 3-1 في ليلة شهدت تفوقًا تكتيكيًا من البرتغالي نونو سانتو المدير الفني للاتحاد أمام الفرنسي رودي غارسيا مدرب النصر.
ودخل غارسيا المباراة بتشكيلته المعتادة لكن التعامل الذكي من قبل كتيبة سانتو مع أوراق اللعب النصراوية حالت دون أي خطورة على مرمى الحارس “مارسيلو غروهي” إلا من كرة وحيدة تكفل بها الحارس البرازيلي بإنقاذ رائع لرأسية كريستيانو رونالدو.
واعتمد سانتو على استغلال اندفاع النصر من أجل القيام بهجمات مرتدة سريعة قادها بنجاح الثنائي رومارينهو وعبدالرزاق حمدالله واللذين تكفلا بهدفين في الشوط الأول الذي تبعثرت فيها تمامًا أوراق غارسيا أمام حنكة المدرب البرتغالي.
وفي الشوط الثاني أجرى غارسيا 4 تبديلات بدخول كل عبدالرحمن غريب، كونان، عبدالمجيد الصليهم ونواف البوشل وهي تبديلات تغير معها شكل النصر تمامًا وأظهر خطورة واضحة على مرمى الاتحاد الذي ركن إلى الدفاع، ليسفر الضغط النصراوي عن هدف للبرازيلي أندرسون تاليسكا.
وأمام الضغط النصراوي، بحث سانتو عن ورقة رابحة على مقاعد البدلاء يمكنها تخفيف هذا الضغط والحفاظ على التقدم، فما كان منه إلا أن استعان بلاعبه عبدالعزيز البيشي والذي بمجرد دخوله ملعب اللقاء تغير شكل الاتحاد وبات يبادل النصر الهجمات بل وأصبح الطرف الأخطر على المرمى ليهدر لاعبوه عدة فرص كانت كفيلة بإنهاء اللقاء، قبل أن يأتي مهند الشنقيطي من واحدة من هذه المرتدات ليطلق رصاصة الرحمة مسجلًا ثالث الأهداف في الوقت بدل الضائع.وفق “أخبار 24”.
وضرب الاتحاد موعدًا أمام الفيحاء في المباراة النهائية التي سيحتضنها استاد الملك فهد الدولي، الأحد، وهي المباراة التي ستشهد بطلًا جديدًا للسوبر السعودي، حيث لم يسبق لأي من الفريقين التتويج باللقب.