“الثقافة” تكرم “السياحة” تقديراً لجهودها في إنجاح مبادرة عام القهوة السعودية

كرّمت وزارة الثقافة أمس (الخميس) وزارة السياحة تقديراً لجهودها ومساهمتها في إنجاح مبادرة عام القهوة السعودية 2022م، وذلك خلال الحفل الختامي للمبادرة، الذي أُقيم بقصر الثقافة في حي السفارات بالرياض, برعاية وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان.
وسلم نائب وزير الثقافة الأستاذ حامد فايز، درع التكريم للوكيل المساعد للعلاقات الحكومية بوزارة السياحة ندا التميمي، والتي أعربت عن تقديرها للجهود التي تبذلها وزارة الثقافة من أجل تعزيز وترسيخ قيم الضيافة والكرم التي تميز الشعب السعودي
وأوضحت أن هذا التكريم يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين وزارة السياحة ووزارة الثقافة في العديد من المجالات التي تخدم مستهدفات قطاع السياحة من خلال تفعيل المحتوى الثقافي السياحي. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن مبادرة “عام القهوة السعودية 2022” أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام المنصرم بدعمٍ من برنامج جودة الحياة “أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030″، لتركز من خلالها على صناعة أفكار مبتكرة تضمن تعزيز حضور القهوة السعودية، وذلك لتسليط الضوء عليها بوصفها من أهم عناصر الثقافة الوطنية التي ارتبطت بالمجتمع عبر التاريخ.